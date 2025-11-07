В Самаре открыли мемориальную доску в честь сотрудников ТАСС

Сводки ТАСС - один символов Великой Отечественной войны и неотъемлемая часть истории России, сообщил глава города Иван Носков

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ Екатерина Титова/ ТАСС

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов приняли участие в открытии мемориальной доски, посвященной работе информационного агентства в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Мемориальная доска, созданная академиком Российской академии художеств, скульптором Алексеем Князевым, установлена на здании Самарского государственного колледжа на улице Молодогвардейская. Здесь, согласно архивным данным, размещалась редакция ТАСС. "Я благодарю всех, кто приложил усилия к тому, чтобы эта память была увековечена здесь, на здании, в котором когда-то неустанно и отважно трудились сотрудники ТАСС. Я уверен, что благодаря этому мемориалу на их пример будет равняться и новое поколение - не только журналистов, но и других специалистов информационной сферы", - сказал на церемонии открытия Федорищев.

По словам главы Самары Ивана Носкова, сводки ТАСС - один символов Великой Отечественной войны и неотъемлемая часть истории России. "Этих сводок ждали с нетерпением, тревогой и надеждой. Поэтому установка мемориальной доски в Самаре - это не только дань памяти, но и напоминание о том, что ценность правдивой и точной информации была важна вчера, важна сегодня и будет важна завтра", - отметил он.

Генеральный директор ТАСС Кондрашов поблагодарил всех, кто помог в реализации проекта. "Я искренне благодарю губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева за настоящее внимание к работе ТАСС и за помощь, которая была оказана в воплощении нашей инициативы. Особо теплые слова я хочу посвятить главе городского округа Самара Ивану Николаевичу Носкову за то, что с самого первого предложения <…> все было встречено с огромной теплотой. Замечательному коллективу скульпторов и архитекторов, которые воплотили в камне и металле это творение, от всего агентства ТАСС низкий поклон", - сказал Кондрашов.

О связи ТАСС с Самарой

История агентства ТАСС и Куйбышева тесно связаны. В годы Великой Отечественной войны город стал "запасной столицей" страны, куда эвакуировались предприятия и государственные учреждения, в том числе и ТАСС. Для работы телеграфного агентства здесь существовала необходимая инфраструктура - в городе был телеграф, Дом радио, Куйбышевская дирекция радиосвязи. Переезд 410 тассовцев и 720 членов их семей состоялся в конце лета 1941 года, а к осени почти весь коллектив агентства был эвакуирован в Куйбышев.

"Не только по 200 страниц информации с фронтов сюда передавали наши корреспонденты. Здесь еще была организована бильдсвязь, которая позволяла по радиотелеграфным каналам передавать фотографии, которые приходили от военкоров, в Москву и дальше - в Англию и США, тогда они были нашими союзниками, через эти страны мы публиковали наши фотографии по всему миру", - отметил генеральный директор ТАСС.

Кроме того, редакция агентства боролось с немецкой пропагандой в радиоэфире, транслировала музыкальные концерты, в том числе в исполнении артистов эвакуированного в Куйбышев Большого театра, организовала производство патефонных пластинок, которые затем отправлялись на фронт. Мастерская, где создавались знаменитые агитационные плакаты "Окна ТАСС", располагалась на центральной площади города в здании современного театра оперы и балета.

Больше 400 сотрудников агентства работали в Куйбышеве в период эвакуации с 1941 по 1943 год.