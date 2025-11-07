В Hot-WiFi рассказали о большинстве запросов россиян к нейросетям

По данным компании, 83% запросов являются короткими личными репликами, которые характерны при знакомстве с ассистентом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Свыше 80% запросов пользователей из России к генеративным нейросетям от пользователей в РФ являются короткими личными репликами, которые характерны при знакомстве с ассистентом и проверке его реакции. Об этом говорится в исследовании Hot-WiFi, которое есть у ТАСС.

Согласно представленным данным, порядка 63% россиян уже имеют опыт использования генеративными нейросетями, которые используются преимущественно для общения, учебы, творчества и работы. "83% запросов - это первичные и околопервичные касания: короткие личные реплики вроде "привет", "ахах круто", "Киса". Такие сообщения характерны для пользователей, которые только знакомятся с ассистентом и проверяют его реакцию", - сказано в исследовании.

Также, еще около 12% запросов связаны с поиском информации о погоде, меню, мероприятиях и справочных данных, а оставшиеся 5% формируют опытные пользователи, задающие вопросы о работе модели, экспериментирующие с кодом и исследующие границы возможностей ИИ. "Рост числа пользователей и постепенное усложнение их запросов показывают, что технологии искусственного интеллекта становятся частью повседневных цифровых привычек, а не временным трендом", - отмечают авторы исследования.

Исследование проводилось в октябре 2025 года среди 5 тыс. пользователей генеративных нейросетей.