Бойцам СВО с Дальнего Востока подарили сказку по мотивам подвига танка "Алеша"

В книге автор Яна Коваленко в былинном стиле рассказывает о подвиге танкистов 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Агитационная бригада Приморского края подарила бойцам 5-й Гвардейской общевойсковой армии специально изданную в карманном формате сказку "Один против восьмерых" по мотивам подвига танка "Алеша" из этой армии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя правительства - министра культуры и архивного дела Приморского края Елену Бронникову.

Сказка-быль "Один против восьмерых" была издана в 2025 году в Уссурийске. В ней автор Яна Коваленко в былинном стиле рассказывает о подвиге танкистов 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии, которые в 2023 году в одном бою уничтожили восемь единиц бронетехники противника: два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом.

"Мы ездили нашей агитбригадой "Позывной Культура" в октябре к бойцам пятой армии. Мы подарили им эту сказку, изданную небольшим форматом, чтобы ее было удобно носить в кармане и прочитать в любое удобное время. Мы еще и играли эту сказку вместе с ними. Ребята говорили нам: "Мы словно оказались дома и снова окунулись в свое детство", - цитирует пресс-служба Бронникову.

Министр на презентации книги в школе № 6 во Владивостоке отметила, что сказка, выпущенная по губернаторской издательской программе, уже доступна в библиотеках Приморья. Автор произведения добавила, что в "Один против восьмерых" хотела рассказать своей дочери о героях простым языком. "И я решила выбрать жанр сказки. Когда в прошлом году начался сбор информации, я нашла историю о подвиге танка экипажа "Алеша", о наших приморских бойцах. Книга родилась буквально за день", - приводит пресс-служба слова Коваленко.

Губернаторская издательская программа действует в Приморье с 2020 года. За это время было выпущено около 90 книг общим тиражом в почти 100 тыс. экземпляров. Издания безвозмездно передаются в 382 библиотеки, где они доступны всем жителям региона.