В Приморье наградили спасшего пятерых женщин от медведя подростка

Медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" Тимофею Полякову вручил сенатор РФ Александр Ролик

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Сенатор Александр Ролик вручил 15-летнему жителю Приморья Тимофею Полякову медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" за спасение нескольких женщин от медведя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

Летом 2025 года подросток увидел, что из леса в сторону поля, где находились пять женщин, идет медведь. Он добежал до них и предупредил об опасности.

"Благодаря его смелому поступку женщины успели укрыться в безопасном месте. Тем самым девятиклассник спас пятерых человек. Заслуженную награду - медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" Тимофею вручил сенатор РФ Александр Ролик", - сообщили в пресс-службе.

Также подростка поздравили с наградой министр по делам ГО и ЧС Александр Златкин и директор ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Анатолий Кубарев. Юноше вручили ценный подарок.