В Подмосковье с клиники взыскали 582 тыс. рублей в пользу пациентки

Организация также выплатила исполнительский сбор в размере 40 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали в Подмосковье с клиники пластической хирургии более 500 тыс. рублей компенсации морального вреда за некачественную пластическую операцию пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Московской области.

Жительница столицы через суд добилась выплаты компенсации морального вреда за три неудачно проведенные операции по эндопротезированию молочных желез. Суд обязал клинику выплатить 582 тыс. рублей компенсации морального вреда и штрафа в пользу заявительницы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Для исполнения решения суда пристав-исполнитель Химкинского районного отделения судебных приставов применила к должнику комплекс принудительных мер - арест денежных средств на счетах в банках, запрет регистрационных действий на земельные участки, нежилые помещения, здания и сооружения.

В итоге должник выплатил 582 тыс. рублей в пользу пострадавшей, также с клиники взыскан исполнительский сбор в размере 40 тыс. рублей.