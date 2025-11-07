Прилепин: закрытие памятника Пушкину вытесняет поэта из памяти одесситов

Газета "Думская" со ссылкой на сотрудника муниципалитета сообщала, что памятник писателю в центре Одессы могут готовить к демонтажу; его уже полностью закрыли фанерой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Решение закрыть фанерой памятник Александру Пушкину в Одессе может привести к сносу монумента и вытеснению поэта из памяти одесситов. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился политический деятель и писатель Захар Прилепин.

"Подобный поступок говорит о том, что Пушкин в опасности. Сначала будут закрывать памятник досками, потом и вовсе его снесут, а затем будет вычленение имени Пушкина, его стихов из сознания одесситов", - сказал он.

Ранее местная газета "Думская" со ссылкой на сотрудника муниципалитета сообщила, что памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу; его уже полностью закрыли фанерой. В пресс-службе Одесского городского совета сообщили изданию "Украинская правда", что "памятник убрали из публичного обозрения" по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

Памятник Пушкину в Одессе находится на главной площади города возле мэрии. Он установлен в 1889 году на средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО. Монумент неоднократно подвергался вандализму. В частности, в октябре прошлого года его облили красной краской. 4 декабря 2024 года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о демонтаже монумента, однако против его сноса долгое время выступал отстраненный сейчас от должности мэр Одессы и лишенный гражданства Украины Геннадий Труханов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.