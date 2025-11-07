Володин: ресурсоснабжающие организации обязаны добросовестно работать

В домах, школах, детсадах и больницах должно быть тепло, заявил председатель Госдумы

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации должны бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами. В домах, школах, детсадах и больницах должно быть тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

Отмечается, что 7 ноября вступил в силу закон об административных штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону. По словам председателя Госдумы, "важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности".

Он также добавил, что Госдума со своей стороны оставляет на контроле вопрос прохождения отопительного сезона.