Подать декларацию соответствия условий труда можно будет через "Госуслуги"

Нововведение существенно сократит время на процедуру подачи и приема деклараций, рассказал глава Минтруда Антон Котяков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работодатели получат возможность подавать декларацию о соответствии условий труда установленным требованиям через портал "Госуслуг". Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Мы планомерно развиваем цифровые инструменты для работодателей, в том числе в сфере охраны труда, следуя принципам цифрового государства. Вскоре работодатели смогут подавать декларацию о соответствии условий труда установленным требованиям онлайн, через портал госуслуг - соответствующий проект приказа уже размещен для общественного обсуждения. Это нововведение существенно сократит время на процедуру подачи и приема деклараций, а также позволит полностью перейти на электронный документооборот, отказавшись от бумажных версий", - сказал глава Минтруда России Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас механизм подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда предусматривает подачу документов работодателями в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), пояснили в пресс-службе.

Наряду с декларированием соответствия условиям труда с 2022 года для небольших предприятий (до 15 сотрудников) внедрен упрощенный порядок проведения спецоценки условий труда по принципу самодекларирования. Такой формат предусматривает специально разработанной чек-лист из 27 вопросов, которые отражают возможное наличие вредных физических, химических, биологических факторов и факторов трудового процесса на рабочем месте, напомнили в пресс-службе.