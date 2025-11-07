В регионах Донбасса и Новороссии откроют девять модельных библиотек

Всего с начала 2025 года в воссоединенных регионах создано семь библиотек нового поколения, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Девять модельных библиотек планируют открыть в регионах Донбасса и Новороссии до конца 2025 года по национальному проекту "Семья". Об этом сообщила в своем канале в Max министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Всего с начала 2025 года в воссоединенных регионах создано семь библиотек нового поколения, до конца года планируется открыть еще девять", - написала он.

Любимова добавила, что модельную библиотеку открыли в поселке городского типа Брилевка Алешкинского округа Херсонской области.

"В Херсонской области открылась первая в этом году модельная библиотека. Модернизированное пространство для читателей разных возрастов появилось в поселке городского типа Брилевка. В рамках национального проекта "Семья" библиотеку отремонтировали, а также оснастили новой мебелью и современным оборудованием. Стены в каждом помещении расписали акварельными красками художники Херсонской области: в комнате "Ушаков" изображен портрет адмирала Федора Ушакова, в комнате "Айвазовский" - репродукция картины Ивана Айвазовского "Парусник", в комнате "Гоголь" - портрет Николая Гоголя", - отметила она.

Как сообщил ТАСС министр культуры Херсонской области Артем Лагойский, на преобразование библиотеки в Брилевке из федерального бюджета было выделено 8 млн рублей.