В Самаре заложили капсулу времени к 100-летию Победы

Послание вскроют через 20 лет

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, члены ветеранских организаций и молодежного патриотического движения заложили капсулу времени к 100-летию Великой Победы в музее боевой славы "Парад Памяти 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве", передает корреспондент ТАСС.

Музей боевой славы "Парад Памяти 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве" был создан 15 лет назад в самарском лицее "Технический". К 84-й годовщине парада ученики лицея провели торжественное мероприятие для ветеранов войн, участников СВО и членов их семей. Вместе с ветеранами и первым вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым они оставили послание в будущее, заложив его в "капсулу времени". По замыслу, послание вскроют через 20 лет, к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Парад 1941 года [в Куйбышеве] имел огромное внутреннее значение с точки зрения поддержания морального духа среди гражданского населения и военнослужащих, <…> имел огромное историческое значение: присутствовавшие послы иностранных государств увидели, что у Красной Армии есть возможности, силы. <…> Гражданская часть парада - половина Куйбышева, 180 тыс. человек, а было за минус 20 градусов", - отметил Александр Фетисов, возглавляющий оргкомитет Парада Памяти 2025 года.

Он отметил, что каждый год Парад Памяти имеет свою тему. В этом году событие посвящено героям спорта. Участники почтили память спортсменов, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, и поблагодарили современных российских спортсменов, вставших на защиту Отечества. "Главное, что молодежь часто посещает этот музей. Нужно знать свою малую родину", - отметил председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин.

Патриотический проект Парад Памяти впервые состоялся в 2011 году по инициативе ветеранского сообщества, молодежных объединений и жителей Самарской области. Парад Памяти отсылает к событиями Великой Отечественной войны, когда в ноябре 1941 года парады состоялись в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский был самым длительным и массовым. Порядка 22-х тысяч военнослужащих и 178 тыс. жителей города, партийные и советские деятели СССР, иностранные послы и военные атташе, российские и западные журналисты участвовали в параде, который принимал маршал СССР Климент Ворошилов.