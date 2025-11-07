Число участников Движения первых превысило 13 млн

Председатель правления организации Артур Орлов напомнил, что она является крупнейшей в стране

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Участниками Движения первых являются свыше 13 млн человек. Об этом председатель правления движения Артур Орлов заявил на III Международной научно-практической конференции по вопросам развития детского движения.

"Сегодня Движение первых - это крупнейшая в стране общественно-государственная организация, объединяющая детей, молодежь и значимых взрослых в коллективной совместной социально значимой деятельности. Движение насчитывает более 13 млн человек", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что проекты и мероприятия Движения первых охватывают свыше 15 млн человек. К 2030 году движение планирует увеличить число своих первичных отделений до 78 тыс.