В Белоруссии отдохнут около 400 жителей Белгородской области

Программа пребывания белгородцев в санаториях "Летцы", "Ченки" и санатории имени В. И. Ленина рассчитана на два заезда по 14 дней

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Около 400 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, отдохнут в санаториях Белоруссии до конца года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Отдых жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, - это инициатива комитета союзного государства России и Белоруссии и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. До конца года взрослые и дети, получившие ранения, отправятся на оздоровительный отдых в Республику Беларусь", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что всего на отдых отправятся порядка 400 пострадавших жителей.

Программа пребывания белгородцев в санаториях Белоруссии "Летцы", "Ченки" и санатории имени В. И. Ленина рассчитана на два заезда по 14 дней, первый с 29 ноября, второй - с 14 декабря. Сейчас министерство здравоохранения Белгородской области формирует списки жителей, которые отправятся на отдых и оздоровление.