В Подмосковье на сферу образования направят более 210 млрд рублей в 2026 году

На стипендиальное обеспечение обучающихся СПО и вузов в 2026 году планируется направить более 800 млн рублей, на стипендию губернатора - свыше 400 млн рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 215 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области в 2026 году на реализацию комплекса мероприятий в сфере образования. Расходы предусматривают меры поддержки для педагогов, гранты лучшим школам, стипендии студентам и многое другое, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"В проекте бюджета Московской области на 2026 год на финансирование госпрограммы "Образование" запланировано порядка 215 млрд рублей, что на 12 млрд рублей больше, чем в 2025 году", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он подчеркнул, что сфера образования остается одной из основных статей затрат бюджета. "Наша цель - обеспечить качественным и доступным образованием наших детей. Достичь ее мы можем, создавая современную учебную среду и, конечно, поддерживая наших педагогов. Бюджет госпрограммы предусматривает финансирование для решения этих задач. Так, всевозможные меры поддержки для наших педагогов, а также поощрение в виде грантов лучших школ - это основа подпрограммы "Общее образование". На нее предусмотрены расходы в 2026 году в размере около 194 млрд рублей", - отметил Брынцалов.

Он добавил, что подпрограмма "Профессиональное образование" предусматривает поддержку студентов, обучающихся в учреждениях СПО и высшего образования, педагогов, работающих в этих организациях, а также образовательно-производственных кластеров и проекта "Профессионалитет".

"На стипендиальное обеспечение обучающихся СПО и вузов в 2026 году планируется направить более 800 млн рублей, на стипендию губернатора - свыше 400 млн рублей. На реализацию проекта "Профессионалитет" запланировано порядка 2,3 млрд рублей. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта учебных корпусов образовательных организаций, а также оборудование мастерских и лабораторий", - рассказал спикер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его ключевые приоритеты базируются на укреплении социальной защиты населения, повышении качества жизни, модернизации инфраструктуры и экономики, а также последовательной реализации национальных целей развития. В 2026 году объем доходов бюджета запланирован на уровне около 1,3 трлн рублей, расходов - почти 1,4 трлн рублей. Дефицит составит 6%.