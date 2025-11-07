ГД 11 ноября рассмотрит законопроект об усилении наказания за диверсии

За вовлечение детей в диверсии может последовать наказание в виде пожизненного лишения свободы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 ноября могут рассмотреть во втором чтении законопроект, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей. Это следует из решения профильного комитета ГД по госстроительству и законодательству.

"Направить настоящее решение с текстом указанного законопроекта и всеми необходимыми сопроводительными документами в Совет Государственной думы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Государственной думы на 11 ноября 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Документ внесен на рассмотрение палаты парламента депутатами всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Предлагается дополнить статью 281.1 (содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также проектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (содействие террористической деятельности). Предлагается установить уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение. Предлагается снизить до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, за организацию террористического сообщества, за диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, включив в него участие в диверсионном сообществе. Нововведения предусматривают и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Предполагается, что виновным в совершении указанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

"Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан. В условиях специальной военной операции решение таких задач требует от нас дополнительных действий", - отмечал ранее Володин.