Строительство инновационной школы под Новосибирском оценивается в 3 млрд рублей

Объект станет частью масштабной программы развития социальной инфраструктуры Кольцово

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Современную школу стоимостью более 3 млрд рублей планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском, где возводят крупнейший в России синхротрон СКИФ. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС мэр наукограда Николай Красников.

"Стоимость школы выйдет за 3 млрд рублей. Это будет современное учреждение с технопарками, коворкинг-пространствами, спортивными залами и бассейном", - сказал он. Новая школа будет четвертой в быстрорастущем наукограде и будет соответствовать самым современным требованиям к образовательным учреждениям.

Школа станет частью масштабной программы развития социальной инфраструктуры Кольцово, которая реализуется в рамках мастер-плана территории вокруг строящегося синхротрона СКИФ. Помимо образовательного учреждения, запланировано строительство конгресс-холла для проведения международных научных мероприятий, современного медицинского центра со стационаром на 350 человек и нового здания полиции.

Красников подчеркнул важность развития социальной инфраструктуры для сохранения за Кольцово статуса наиболее комфортного наукограда России. По его словам, по комплексному показателю качества жизни Кольцово вместе с подмосковной Дубной лидируют в рейтинге наукоградов с высоким потенциалом. "Наша задача не только удержаться в рейтинге, но и эту планку приподнять дальше", - подчеркнул мэр.

Кольцово - один из самых маленьких наукоградов России с населением около 21 тыс. человек и территорией 1,9 тыс. га. При этом он входит в десятку лидеров по качеству городской среды среди российских наукоградов. Здесь строится крупнейший в стране синхротрон СКИФ - мегасайенс-проект в области фундаментальной науки.