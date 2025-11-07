Народный фронт передал шевронницу от волонтерских сообществ в Музей Победы

Передачу экспоната приурочили к презентации инициативы Народного фронта "Все для России"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Представители Народного фронта передали в Музей Победы шевронницу от волонтерских сообществ, которая была представлена Владимиру Путину на выставке форума "Все для Победы" в июле. Об этом ТАСС рассказали в Народном фронте.

Передача экспоната также приурочена к презентации инициативы Народного фронта "Все для России", которая направлена на объединение гражданских объединений и некоммерческих организаций для совместной работы над достижением национальных целей развития.

"Все эти сообщества мы называем народными полками - это люди, которые не словом, а делом оказывают свою поддержку СВО. Все эти сообщества волонтеров, инструкторов, медиков - это и есть тот самый большой Народный фронт, который шлет поддержку, передает весточки из дома и приближает нашу победу", - сказала представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Этот экспонат уже был представлен президенту на выставке форума "Все для Победы!", который состоялся 6 июля 2025 года. "В непростое для страны время волонтеры делают историю. Это может звучать громко, но это так. Наши мужчины куют ее там, на фронте, а мы здесь, в тылу", - сказала военный медик Герой России Людмила Болилая.

Более 400 шевронов собрал Народный фронт для музея: шевроны от сообществ, объединившихся для поддержки российских военнослужащих на фронте, со всей страны - швейбатов, медбатов, кулинарных войск, производителей маскировочных сетей и многих других.