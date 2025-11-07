В МВД рассказали, чем опасен взлом инфраструктуры автопроизводителя

Утечка данных может использоваться для фишинга, клонирования аккаунтов и дальнейших атак, отметили в управлении

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Хакеры, проникая в инфраструктуру автопроизводителя, могут получить доступ к геолокации, историям поездок, привычкам водителей и даже к функциям удаленного управления. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Когда хакеры проникают не в конкретный автомобиль, а в инфраструктуру производителя, речь идет уже не о единичной машине, а о миллионах подключенных авто. Скомпрометированные серверы телеметрии и клиентские базы могут дать злоумышленникам доступ к геолокации, историям поездок, привычкам водителей и даже к функциям удаленного управления - блокировке дверей или запуску двигателя", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что кроме прямых рисков для безопасности, это еще и массовое нарушение приватности: утечки логинов, данных о маршрутах, голосовых профилей и платежных токенов. Это может использоваться для фишинга, клонирования аккаунтов и дальнейших атак.

"Чем умнее становится автомобиль, тем больше он похож на смартфон - со всеми его преимуществами и угрозами. Как и в случае с гаджетами кибербезопасность теперь зависит как от производителя, так и от пользователя", - подчеркнули в киберполиции.