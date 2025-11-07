Депутат Метелев: законопроект о буллинге внесут в Госдуму в ближайшее время

В работе над системой профилактики травли важную роль играет Движение первых, отметил председатель думского комитета по молодежной политике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на профилактику травли среди детей, в ближайшее время внесут в Госдуму. Об этом заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") на III Международной научно-практической конференции по вопросам развития детского движения.

"Подготовлен законопроект по этой теме - профилактике травли. Он не про ответственность, он про воспитание, он про создание условий, которые позволяют ребенку не стать агрессором или уметь действовать, если он стал жертвой, и учителю быть подготовленным и грамотно реагировать в случае, если это произошло. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", - сказал Метелев.

Он отметил, что в работе над системой профилактики травли важную роль играет Движение первых. "Движение первых - там активный игрок. Роль большая, потому что сеть советников по воспитанию, сеть наставников, старших, значимых взрослых очень высокая. Поэтому надеюсь, что мы вместе сможем с вами за ближайший год создать систему профилактики травли в школах, детских школах, лагерях, детских домах, в других средах, где находятся дети и молодежь", - добавил депутат.

"На эту тему появятся отдельные, я уверен, программы, в том числе в которых все смогут активно принимать участие, помогать в первую очередь нашим детям", - заключил он.