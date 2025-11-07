В Иркутской области запустили программу интеграции иностранных студентов

Целью проекта является создание эффективных механизмов интеграции талантливых выпускников в экономику Прибайкалья

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Первым регионом России, где запустили программу интеграции иностранных студентов при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), стала Иркутская область. Проект, предложенный Иркутским политехом (ИРНИТУ), прошел отбор экспертов АСИ и получил поддержку, сообщили в пресс-службе агентства.

"Иркутская область стала первым регионом России, запустившим при поддержке Агентства программу сопровождения иностранных студентов "Учись и работай на Байкале". Проект, инициированный Иркутским политехом осенью 2024 года, прошел отбор экспертов АСИ и был взят на поддержку. Пилотная программа стартовала с отбора 35 старшекурсников из полутора тысяч иностранных студентов университета", - сказано в сообщении.

В АСИ добавили, что целью проекта является создание эффективных механизмов интеграции талантливых выпускников в экономику Прибайкалья за счет комплексной поддержки по трем направлениям. Среди направлений - профильная языковая подготовка, профессиональная ориентация и социальная интеграция. "Мы видим огромный потенциал в наших иностранных студентах и выпускниках, которые стремятся реализовать себя в России. Мы стремимся создать эффективный мост между высококвалифицированными талантами и потребностями производственных отраслей Прибайкалья, создавая условия для их долгосрочной интеграции", - приводятся в сообщении слова лидера проекта, проректора по международной деятельности ИРНИТУ Степана Быкова.

Директор проектов направления "Молодые профессионалы" АСИ Наталия Холзакова отметила, что интеграция иностранцев в экономику России является одним из ключевых направлений стратегии АСИ до 2030 года. В агентстве подчеркнули, что на примере лидерского проекта "Учись и работай на Байкале" отрабатывается модель "бесшовного" пользовательского пути иностранного студента в России - от поступления в вуз до успешного трудоустройства. Кроме того, в пресс-службе отметили, что успешная реализация программы может стать тиражируемой моделью для других субъектов страны.