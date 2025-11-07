В ДНР восстановление инфраструктуры электротранспорта начнется в 2026 году

Планы разрабатываются совместно с федеральным центром

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Программу восстановления инфраструктуры городского электротранспорта ДНР планируют запустить в 2026 году. Ее проработка уже началась, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко во время прямого эфира.

"С коллегами самый сложный сегмент взяли в этом году - это городской наземный электрический транспорт. Там колоссальные поражения инфраструктуры, и по сути своей, эксплуатационные сроки уже давно закончились как самой инфраструктуры, так и подвижного состава. <...> Поэтому для нас сейчас задел на следующий год все-таки запустить программу восстановления инфраструктуры городского наземного электрического транспорта", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что планы разрабатываются совместно с федеральным центром. Начать планируют с ремонта инфраструктуры, а затем обновить подвижной состав. По данным министра, в регионе насчитывается около 400 трамваев, половина из которых не эксплуатируется из-за ненадлежащего состояния.