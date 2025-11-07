В московском метро запустили поезд в честь 80-летия Михалкова

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный жизни и творчеству народного артиста РСФСР режиссера Никиты Михалкова, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, передает корреспондент ТАСС.

Запуск приурочен к 80-летию со дня рождения Михалкова: свой юбилей народный артист отметил 21 октября. Головные вагоны украшает надпись: "Никите Михалкову - 80!".

В составе поезда - 10 тематических вагонов, которые знакомят пассажиров с разными периодами творчества мастера. Нашли отражение в проекте не только режиссерские киноработы Михалкова: экспозиция поезда рассказывает также о его актерском опыте, театральной и журналистской деятельности.

© Алиса Куликова/ ТАСС

Так, оформление головных вагонов поезда посвящено авторской программе народного артиста "БесогонТВ" и истории создания его знаменитого спектакля "12", который зародился еще в годы учебы Михалкова в Театральном институте им. Бориса Щукина. Сегодня постановка по-прежнему играется в "Мастерской "12" под руководством юбиляра и неизменно собирает аншлаги.

Особое место в экспозиции состава отведено спектаклю Михалкова "Перед рассветом", в основу которого легли девять сцен из произведения немецкого драматурга XX века Бертольта Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи". Премьера постановки состоялась в июне 2025 года. Кроме того, пассажиры смогут узнать про особенности создания фильмов "Жестокий романс", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Очи черные" и других.

Отдельные вагоны посвящены Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, театральному циклу "Метаморфозы" и ленте "Утомленные солнцем", удостоенной не только Гран-при Каннского фестиваля, но и премии "Оскар" - за лучший фильм на иностранном языке.

Поезд оформлен в приглушенных тонах с преобладанием белого, серого и черного цветов. Как снаружи, так и на внутренних стенах вагонов, собраны цитаты таких авторов, как Брехт, Федор Достоевский, Антон Чехов, Иван Бунин и многих других, включая самого Михалкова. Как рассказали ТАСС в пресс-службе проекта, предполагается, что поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

О Михалкове

Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и других.

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар".

В новость внесена правка (13:21 мск) - передается с исправлением опечатки в четвертом абзаце, верно - "БесогонТВ".