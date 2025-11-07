В Бурятии попросили жителей ограничить использование личного транспорта

Утром 7 ноября в регионе пошел снег

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к жителям с просьбой ограничить использование личного транспорта и не оставлять машины на обочинах, чтобы коммунальные службы смогли быстрее убрать снег, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Утром в Бурятии пошел снег, местами - сильные снегопады. В Мухоршибирском районе на федеральной трассе "Байкал" ограничено движение для большегрузов. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти 7-8 ноября.

"Ситуация в городе со снегом сложная - осадков выпало много, и сейчас главное - расчистить дороги, чтобы не допустить заторов. <...> Прошу горожан с пониманием отнестись к ситуации и, по возможности, не оставлять машины на обочинах и вообще, пока ограничить использование личного транспорта, чтобы быстрее убрать снег", - написал Цыденов.

Глава республики также попросил автомобилистов, которые едут на личных автомобилях мимо остановок, брать попутчиков, так как трамваи переполнены, а автобусы стоят в пробках. "Помощь дело добровольное и необязательное. Но вместе мы сила!" - написал он.