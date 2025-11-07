В ДНР обнаружили 300 тел погибших в ВОВ бойцов с начала 2025 года

Поисково-следственные группы обеспечивают криминалистическое сопровождение процессуальных проверок и содействуют проведению экспертиз

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Около 300 тел бойцов времен Великой Отечественной войны обнаружено в ДНР с начала года в ходе поисковых работ, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ по итогам выездного заседания штаба по координации поисковой и архивной работы.

"Руководителем следственного управления СК РФ по ДНР Р. С. Кашиным доложено, что в 2025 году продолжалась системная работа по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории региона. В этом году проведено почти 60 выездов и более 130 осмотров мест происшествий, обнаружено почти 300 тел бойцов Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы по увековечиванию памяти погибших запланированы на следующий год в Херсонской области. Следственное управление СК по ЛНР наладило работу с поисковым отрядом "Память Донбасса". Поисково-следственные группы обеспечивают криминалистическое сопровождение процессуальных проверок и содействуют проведению экспертиз, в том числе при эксгумации. В Запорожской области особое внимание уделили территории бывшей Преславской дифколонии (ныне - территория Преславского психоневрологического интерната), где в сентябре 2024 года обнаружили захоронение 26 человек, расстрелянных фашистами.

Выездное заседание провел руководитель управления общественно-политической работы СК, Герой России Сергей Петров.