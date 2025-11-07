В Сумской области около 20 тыс. человек отказались от эвакуации

Как утверждает глава военной администрации региона Олег Григоров, по закону власти якобы не могут принудительно перемещать людей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. человек из прифронтовых районов в Сумской области на севере Украины подписали письменные отказы от эвакуации из своих домов. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Григоров.

"У нас есть около 20 тыс. письменных отказов от эвакуации", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. Как утверждает Григоров, по закону власти якобы не могут принудительно перемещать людей.

Однако на деле Киев постоянно расширяет зону принудительной эвакуации на новые районы, в том числе в приграничной Сумской области. Как ранее выяснил ТАСС, только с июня 2025 из региона было вывезено 4,1 тыс. человек. Всего за последние пять месяцев с территорий нескольких областей, прилегающих к зоне проведения СВО, власти Украины вывезли свыше 120 тыс. человек.