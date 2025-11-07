Эксперт Холдин рассказал о вреде бетельного ореха

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области сообщил, что употребление продукта может привести к повреждению зубов и появлению бессонницы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Употребление бетельного ореха, обладающего наркотическими свойствами, может способствовать повреждению зубной эмали, повышению риска развития злокачественных образований в ротовой полости, а также появлению тревожности и бессонницы. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"У человека, употребляющего бетельный орех, быстро развивается зависимость сродни наркотической. Портятся зубы, повреждается зубная эмаль и десны, появляется неприятный запах изо рта, начинаются нарушения функций ЖКТ, появляется риск развития злокачественных образований ротовой полости, повышается артериальное давление и учащается сердечный ритм, со стороны нервной системы появляются тревожность, бессонница и другие расстройства", - сказал Холдин, слова которого привели в пресс-службе регионального Минздрава.

Он добавил, что бетельный орех известен преимущественно в Азии. Там его смалывают, перемешивают с гашеной известью, заворачивают в лист бетелевой пальмы и рассасывают во рту. При этом врач подчеркнул, что глотать бетельный орех опасно для жизни, так как может наступить сильное отравление.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что российские школьники скупают опасный для здоровья бетельный орех, который оказывает воздействие на психику, а также способен вызвать привыкание и рак ротовой полости.