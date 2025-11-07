В Махачкале открыли памятник государственному деятелю Джелал-эд-Дину Коркмасову

Студенты Дагестанского госуниверситета каждый день будут видеть и чувствовать дух, характер и историческую сущность своего земляка, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев

МАХАЧКАЛА, 7 ноября./ТАСС/. Торжественное открытие памятника государственному деятелю Джелал-эд-Дину Коркмасову состоялось в центре Махачкалы. В церемонии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает корреспондент ТАСС.

Выступая перед участниками мероприятия глава Дагестана Сергей Меликов, отметил что открытие памятника - это символ уважения, благодарности и памяти.

"Сегодня знаковый, поистине исторический день в жизни нашей республики. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань глубокого уважения человеку-эпохе, выдающемуся сыну дагестанского народа. Открытие этого памятника - не просто важное событие. Это символ уважения, благодарности и нашей памяти. Памяти о тех, кто стоял у истоков государственности и чьими руками ковалось будущее Дагестана", - сказал глава региона.

По его словам, создание памятника было бы невозможно без активного участия жителей Дагестана, которые обратились на прямую линию руководителю региона.

"По многочисленным обращениям граждан сегодня восстановлена историческая справедливость, ведь более 30 лет прошло с момента, как было обещано установить памятник. Пусть этот монумент станет для всех нас не только напоминанием о славной истории, но и источником силы, вдохновения и ориентиром в нашем общем стремлении сделать Дагестан еще более процветающим, единым и сильным", - добавил Меликов.

В свою очередь Султан Хамзаев отметил, что Коркмасов - это "человек-эпоха, который всегда находился на своем месте".

"Мы гордимся им так же, как и своей историей. Нужно отметить и символичность места установки памятника. Студенты Дагестанского госуниверситета каждый день будут видеть и чувствовать дух, характер и историческую сущность своего великого земляка. Уверен, это поможет молодому поколению выстраивать свою жизненную позицию, ведь именно чистота помыслов и действий - самое важное", - заключил Хамзаев.

Джелал-Эд-Дин Асельдерович Коркмасов (годы жизни 1 октября 1877 - 27 сентября 1937) - советский государственный и общественный деятель, революционер, дипломат и публицист. Председатель: Дагестанской социалистической группы (1917-1919), Дагестанского областного комитета РКП(б) (1919-1920), Совета народных комиссаров Дагестанской ССР (1921-1931), председатель Всесоюзного ЦК НА ССР, секретарь Совета национальностей ЦИК СССР, член президиума ВЦИК РСФСР и ученого комитета ЦИК СССР (1931-1937).