В ГД отметили неэффективность увеличения штрафов в борьбе с продажей вейпов детям

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова поддерживает полный запрет вейпов в России

ТВЕРЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Только полный запрет продажи вейпов в РФ поможет решить проблему их распространения среди детей, кратное увеличение штрафов в этой сфере не останавливает продавцов. Такое мнение высказала ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова.

"Мы [комитет ГД] вышли с инициативой кратно увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. И последние мониторинги, которые я лично проводила на территории своего региона - Тверской области, показывают, что никакие жесткие меры не помогают. Вейпы все так же продают в том числе детям, маскируют их под игры", - сказала она.

По ее словам, эти устройства, делают "яркими, насыщают вкусовыми добавками, вовлекают детей, молодежь в употребление этих вредных веществ". "Мы, конечно же, поддерживаем полный запрет продажи вейпов в нашей стране", - сказала Саранова.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира.

В феврале 2025 года в России были увеличены штрафы за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Для физлиц они составляют 200-300 тыс. рублей, для должностных лиц - 500-700 тыс. рублей, для юридических лиц - 1,5-2 млн рублей. Ранее эти суммы составляли 40-60 тыс. рублей, 150-300 тыс. рублей и 400-600 тыс. рублей соответственно.