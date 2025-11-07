Волонтер Шерстобоева: детям погибшей россиянки в Таиланде ищут сопровождение

Много россиян, живущих на Пхукете, вызвались оказать любую помощь детям, рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в стране

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Детям погибшей на острове Пхукет россиянки ищут сопровождение для полета в Россию. Об этом ТАСС сообщила блогер, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Полиция Таиланда подтвердила ТАСС смерть россиянки на острове Пхукет, где она проживала с двумя детьми. Как рассказали в ведомстве, 4 ноября 2025 года было получено сообщение из больницы "Чалонг" о смерти человека. Сотрудник полиции отправился туда, где и обнаружил тело умершей гражданки России Юлии Бородихиной без следов насилия. Россиянку обнаружили в бессознательном состоянии в доме, где она проживала со своими детьми. Ее доставили в больницу "Чалонг", однако врачи спасти ее не смогли. По словам свидетелей, перед смертью гражданка РФ испытывала проблемы со здоровьем в течение нескольких дней.

"Сопровождение найти пока не удалось, но мы ищем. Однако много россиян, живущих на Пхукете, вызвались оказать любую помощь детям: накормить, поселить у себя", - рассказала она.

Шерстобоева обратилась с просьбой к тем, кто летит в Россию с 10 по 15 ноября, сопроводить детей. "В России вас встретит отец. Города по степени предпочтения: Хабаровск (оттуда всегда есть прямые рейсы на Магадан), Владивосток, Москва. Мы оплатим вам билет в один конец полностью", - написала она в Telegram-канале.

Ранее генеральный консул в островной провинции Егор Иванов сообщил ТАСС, что генконсульство России в провинции Пхукет оказывает содействие в отправке на родину двух несовершеннолетних россиян, мать которых умерла при невыясненных обстоятельствах. По его словам, дипломаты со вчерашнего дня находятся на связи с их отцом. Иванов рассказал, что сейчас решается вопрос сопровождения детей при отправке их на родину. На следующей неделе планируется их перелет в Россию.

Полиция Таиланда выясняет обстоятельства смерти россиянки и ожидает результатов вскрытия.