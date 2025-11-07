Единый День здоровья пройдет во всех поликлиниках Краснодарского края

Мероприятие охватит все районы Кубани

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Масштабный День здоровья впервые пройдет во всех поликлиниках Краснодарского края в четверг, 8 ноября. Мероприятие охватит абсолютно все районы Кубани. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Местные жители смогут совершенно бесплатно и без предварительной записи пройти медосмотр и получить консультации узких специалистов в поликлиниках по месту жительства", - сказано в сообщении.

В рамках акции будут доступны консультации врачей, включая кардиолога, невролога и офтальмолога, а также диагностические обследования: ЭКГ, УЗИ, флюорография и проверка органов репродуктивной системы. Участникам предложат оценить риски для здоровья сердца и сосудов, пройти вакцинацию от сезонных вирусов и получить советы по профилактике хронических заболеваний. Подробнее о времени и порядке проведения Дня здоровья можно узнать на информационных ресурсах поликлиники по месту прикрепления.