В ЛНР создадут еще семь трактородромов на базе аграрных колледжей

В Перевальском и Белокуракинском учебных учреждениях работы уже ведутся

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики планируют создать еще семь новых трактородромов на базе аграрных колледжей в различных районах республики для подготовки специалистов сельского хозяйства. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Евгений Сорокин.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что первый на территории исторических регионов специализированный трактородром для получения водительских удостоверений тракториста-машиниста начал работу в Новосветловском аграрном колледже.

"У нас в ближайшей перспективе семь наших аграрных колледжей, мы во всех планируем открыть такие площадки. Первые - в Перевальском и Белокуракинском колледжах, работы уже ведутся. Плюсом к этому республика укомплектовывает наши учреждения сельскохозяйственной техникой, необходимой для проведения экзаменов на получение удостоверений машиниста-тракториста, работа ведется комплексно", - сказал он.

Министр добавил, что в ближайший период в республике планируется открыть три такие площадки. "В ближайший период мы планируем открыть три такие площадки, чтобы охватить северные и южные районы - чтобы географически у наших ребят и граждан, кто проходит обучение, была возможность максимально в короткие сроки иметь возможность сдать экзамен на получение прав", - отметил он.