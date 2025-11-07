Цивилева вручила ключи от машин с ручным управлением ветеранам СВО

Благодаря советам и рекомендациям от ветеранов, отечественный автопром начал дорабатывать машины, подчеркнула руководитель фонда "Защитники Отечества"

РЕУТОВ, /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Ключи от автомобилей с ручным управлением вручила ветеранам спецоперации статс-секретарь - замминистра обороны РФ, руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в ходе открытия муниципального отдела фонда в Реутове.

"Вручая ключи, мне действительно хочется, чтобы эти машины были для вас полезны. <...> Хочу поблагодарить вас за вашу службу, за ваше служение, пожелать, чтобы вы нашли в себе силы, показали в пример всем остальным, что вы сильнее всех складывающихся ситуаций", - сказала она на церемонии вручения.

Цивилева уточнила, что получить автомобиль могут участники СВО, которые имеют ампутацию обеих нижних конечностей или те, кто прикован к инвалидному креслу. "Автомобиль выступает в качестве технического средства реабилитации для того, чтобы дать возможность человеку социализироваться. Автомобили оснащены ручным управлением, ДОСААФ бесплатно обучает людей", - отметила она.

Руководитель фонда добавила, что благодаря советам и рекомендациям от ветеранов, отечественный автопром начал дорабатывать машины, чтобы ветеранам было удобно. Так, например, сейчас в автомобилях есть специальный механизм, позволяющий поднять коляску на крышу авто, закрепить ее, а после - спустить.

Ветеран спецоперации Евгений Зацев от лица всех присутствующих поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за предоставленную возможность. "Спасибо, что вы с нами. Также хочу сказать слова благодарности ДОСААФ России за то, что нас обучает. И хочу выразить огромную благодарность Анне Евгеньевне Цивилевой за то, что вы с нами, что поддерживаете нас и за ваше доброе сердце", - сказал он.