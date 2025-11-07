Резидент АЗРФ в Салехарде будет выполнять исследования вечной мерзлоты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Архитектурно-планировочная мастерская "Арктика" создаст современную инженерно-геологическую базу с грунтовой лабораторией в городе Салехарде. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Архитектурно-планировочная мастерская "Арктика" (ООО АПМ "Арктика") стала резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию современной инженерно-геологической базы с грунтовой лабораторией в городе Салехарде", - говорится в сообщении.

Мастерская будет проводить исследования, которые важны для безопасного и экономически эффективного проектирования фундаментов в условиях таяния вечной мерзлоты, что актуально для Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с изменяющимися климатическими условиями. Компания также будет оказывать полный комплекс услуг инженерных изысканий: геологических, геодезических, экологических и гидрометеорологических.

"Актуальность нашего проекта продиктована текущими температурными трендами. Традиционные конструктивные решения и стандартный набор лабораторных исследований уже не обеспечивают необходимый паритет стоимости, качества и безопасности строительства в Арктике. Создав эту лабораторию, мы закроем существующий на рынке пробел и предложим услуги, которые сегодня в Салехарде не предоставляет никто", - отметил генеральный директор ООО АПМ "Арктика" Максим Перелехов.

На территории АЗРФ проекты реализуют более 970 компаний-резидентов, бизнес уже ввел в работу 279 проектов в сферах логистики, туризма и рекреации, промышленности, строительства, энергетики, авиации, медицины, общественного питания и других. Общий объем фактически осуществленных резидентами инвестиций составляет 222 млрд рублей, создано 12,4 тыс. рабочих мест.