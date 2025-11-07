ТАСС: окрашивание и оживление старых фото с помощью ИИ очень востребовано

Так появляется возможность по-новому посмотреть на уже известное, объяснил руководитель отдела по работе со СМИ медиабанка ТАСС Артем Николашин

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Окрашивание и оживление старых фотографий с помощью искусственного интеллекта очень востребовано и останется трендом ближайших лет. Об этом на медиафоруме "Енисей" сообщил руководитель отдела по работе со СМИ медиабанка ТАСС Артем Николашин.

"Одним из трендов ближайших лет в сфере создания фото и видеоконтента станет раскрашивание архивных фото, а также оживление фотографий с помощью ИИ. Мы это наглядно увидели в этом году, например, к 80-летию Победы такой контент был востребован. Эту идею мы пытаемся масштабировать. Причина интереса аудитории, я думаю в том, что такие фото и видео придают новую жизнь архивным фото. Многие снимки мы уже видели. А тут есть возможность по-новому посмотреть на уже известное, поностальгировать", - сообщил Николашин.

По словам эксперта, медиабанк ТАСС использует ИИ для создания фотоконтента.

"Также мы окрашивали фотографии, например, известных людей, оживляли кадры, и на этот контент есть спрос. Например, 10% фотографий из числа тех, которые мы окрасили, были куплены нашими партнерами. Это большая цифра, с учетом того, что, в принципе, мы только начали работать в этом направлении", - пояснил Николашин.

Красноярский медиафорум "Енисей" проходит 6-7 ноября. На мероприятия форума приезжают журналисты, блогеры, медиадизайнеров и менеджеров со всей России. Организатором события выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В рамках форума проходят мастер-классы, практикумы, семинары и открытые лекции.