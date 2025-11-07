На всероссийском слете студотрядов определят лучший отряд РЖД

Знамя победителям вручит заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Саратов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба РСО

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Лучший студенческий отряд холдинга ОАО "РЖД" определят в Красноярске в рамках всероссийского слета студенческих отрядов. Знамя победителям вручит заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Саратов, сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

"В рамках всероссийского слета студенческих отрядов в Красноярске запланирован ряд мероприятий студенческих отрядов железнодорожного транспорта. С 11 по 13 ноября пройдут конкурсы профессионального мастерства у проводников. Главным событием станет вручение знамени лучшего студенческого отряда холдинга ОАО "РЖД", которое вручит Сергей Саратов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД". <…> Победителем станет отряд, набравший наибольшее количество баллов в конкурсе за знамя, который проходил накануне в Омске. Вручение знамени состоится на Национальной премии "Труд Крут", - сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев отметил, что победа в подобных конкурсах и получение знамени лучшего отряда РЖД позволяет укреплять мотивацию, а также подтверждает высокий уровень подготовки и ответственности участников студенческих отрядов проводников. "Кроме того, это играет роль в укреплении взаимодействия между молодежью и крупными работодателями, способствует развитию профессиональных связей и будущему трудоустройству", - приводятся его слова в сообщении.

В РСО также сообщили, что в конкурсе профессионального мастерства студенческих отрядов проводников примут участие 50 человек из 25 регионов. "Участников ждут теоретический, практический и творческий этапы конкурса, по результатам которых будут объявлены победители. В церемонии награждения примет участие заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Станислав Зотин", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, пройдет и конкурс профессионального мастерства монтеров пути, участие в котором примут восемь человек из четырех регионов, еще трое студентов станут участниками конкурса по профессии "сигналист". В РСО напомнили, что в 2025 году на объектах РЖД трудоустроили порядка 15 тыс. участников РСО по более чем 30 профессиям.

О движении

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.