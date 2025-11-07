В Петербурге первый снег ожидается в середине ноября

Синоптики прогнозируют существенное похолодание

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Первый снег в Санкт-Петербурге в этом сезоне может выпасть в середине ноября. Об этом сообщил ТАСС начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга, главный синоптик города Александр Колесов.

"Точно пока нельзя не сказать, когда выпадет снег. Может, и на следующей неделе пролететь что-то. Но больше рассчитываем на середину месяца", - сказал Колесов, отвечая на соответствующий вопрос.

Существенное похолодание придет в Петербург с 10 ноября. Если на предстоящих выходных днем будет до плюс 7-9 градусов тепла, то уже в понедельник столбик термометра опустится до минус 1 - плюс 1 градуса ночью и до плюс 2 - плюс 4 градусов днем. В эти дни будет облачно с небольшими дождями.