Мурашко: в России смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10%

Министр здравоохранения РФ также отметил важную роль лекарственного обеспечения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ПОЛОКВАНЕ, 7 ноября. /ТАСС/. Внедрение инноваций в практическую медицину РФ дает свои результаты: с 2019 года смертность от онкозаболеваний снизилась почти на 10%, от сердечно-сосудистых - на 30%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Критическое значение играет внедрение инноваций. Мы создаем специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину. Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических - почти на 10% [с 2019 года]", - сказал он в ходе выступления на встрече министров здравоохранения стран "Группы двадцати".

Мурашко также отметил, что важную роль играет лекарственное обеспечение. В этой сфере необходима совместная работа над упрощением процедур допуска лекарств, включая и дженерики, и инновационные препараты.

Кроме того, ежегодно более 80% граждан в России проходят бесплатный чекап организма. "Мы внедряем технологии предиктивной медицины, направленные на выявлениефакторов риска, раннюю диагностику и лечение", - пояснил Мурашко.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что на полях встречи министров здравоохранения стран G20 министр провел двусторонние встречи с руководством систем здравоохранения Турции, Саудовской Аравии, Индии, Индонезии, ЮАР. Государства заинтересованы в сотрудничестве с Россией по поставкам и производству лекарств и медоборудования, подготовке медицинских специалистов на базе российских медвузов, совместным научным исследованиям.