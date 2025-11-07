В Москве с 2022 года не выявили ни одного случая дифтерии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ни одного случая заболевания дифтерией не было выявлено в Москве с 2022 по 2025 год. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

"В настоящее время ситуация достаточно спокойная: с 2022 по 2025 год в Москве не было зарегистрировано ни одного случая заболевания", - отмечают в ведомстве. При этом эпидемиологи напоминают, что до начала массовой иммунизации населения, стартовавшей в 60-е годы прошлого века, ежегодно регистрировалось до 100 тыс. случаев заболевания в год. Кроме того, специалисты назвали "очень непростой" эпидситуацию в 1990-е годы, когда охват населения прививками снизился.

"Важно подчеркнуть, что при наличии иммунитета инфицирование возбудителем не приводит к развитию заболевания, но такой человек может стать источником инфекции, не подозревая этого", - продолжили в управлении. Единственным методом профилактики здесь назвали вакцинацию. "Противопоказания к прививкам минимальны, в большинстве случаев они временные (признаки острого инфекционного заболевания, обострения аллергии или другой соматической патологии), их определяет врач", - пояснили эпидемиологи. Прививка делается бесплатно в поликлиниках по месту жительства, а также по месту работы.

"Вакцинация резко снижает вероятность заболевания, а в случае развития дифтерии, привитые переносят ее в легкой форме, - заключили в управлении, напомнив, что речь идет о так называемой вакциноуправляемой инфекции. Как правило, первая вакцинация детей от дифтерии осуществляется в 3 месяца, затем в 4,5 и 6 месяцев, а в 18 месяцев выполняется ревакцинация. "Комплексная вакцина действует одновременно против дифтерии, столбняка и коклюша, в 14 лет снова проводят ревакцинацию, но уже только против дифтерии и столбняка", - также напомнили эпидемиологи.

Плановой иммунизации, по их словам, также подлежат лица в возрасте 25 лет и старше, не получившие ревакцинации в течение последних 10 лет. Повторные ревакцинации против дифтерии делают каждые 10 лет.