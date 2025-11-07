Володин: ботанический сад СГУ в Саратове готов к открытию после благоустройства

В частности, были обновлены лабораторно-административные здания и оранжерея

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

САРАТОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Ботанический сад Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) готов к открытию после преображения, проведенного впервые за 70 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"В ходе рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин ознакомился с завершением работ и подготовкой к открытию после проведенного благоустройства Ботанического сада Саратовского государственного университета. Впервые за 70 лет уникальный природный объект преобразился", - говорится в сообщении.

В рамках благоустройства в саду создали экотропы, установили новое освещение и видеонаблюдение, а также заменили ограждение и проложили автополив. Отмечается, что были обновлены лабораторно-административные здания и оранжерея.

"Постарались сочетать работу, с одной стороны, чтобы у вас были условия: оранжерея, лабораторные корпуса, административные, а с другой стороны, ботанический сад открылся для посетителей, для тех, кто будет сюда приходить и радоваться вашим достижениям. Прямо со входа уже можно взять и в 3D-формате посмотреть, где какое растение, в какой зоне произрастает", - сказал Володин при посещении ботанического сада.

Ботанический сад создан в 1956 году, по условиям обитания растений является одним из самых аридных ботанических садов России. В коллекционном фонде сада собраны представители растений всех регионов Земли. Наиболее значительную часть коллекции составляют виды флоры юго-востока России, в том числе редкие и исчезающие растения.