В храме Христа Спасителя с участием патриарха открылась выставка о Соловецком монастыре

Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала об истории и ценностях обители

© Владимир Жучков/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выставка "Святая обитель: к 600 летию Соловецкого монастыря" открылась 7 ноября в храме Христа Спасителя, участие в открытии выставки принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС.

"Взглядываясь в эти дивные изображения, понимаешь, что это действительно сила. Если люди двадцать первого века поражаются их красотой, оценивают эту эстетику и, конечно, не могут не удивляться и поражаться талантом наших далеких предков - насколько действительно во всем этом является в том числе и сила Божия. Поэтому я многим, кому, может быть, приходится взирать на иконы только как на предмет искусства, порекомендовал задуматься о том, что это не просто произведения искусства - через эти произведения искусства с нами [говорит] сам Бог, если мы, конечно, этого хотим, потому что связь должна быть двусторонняя", - сказал после осмотра выставки предстоятель Русской православной церкви.

Он выразил надежду, что эти иконы продолжают нести свое духовное значение и будучи представленными на экспозиции. "Дай Бог, чтобы эти сокровища, которые были созданы для того, чтобы перед ними молились люди, вне зависимости от того места, где они находятся, помимо чисто эстетического научного значения, продолжали сохранять то великое духовное значение, ради которого они были созданы", - подчеркнул он.

Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала об истории и ценностях обители. "Соловецкий монастырь - это один из важнейших, наверное, самый важный после Троице-Сергиевой лавры монастырь на территории Русского государства, который пользовался огромным почитанием и был одним из важнейших форпостов русской культуры на Севере. Главный монастырь Русского Севера. Монастырь, где создавались и хранились великолепные произведения искусства, очень почитаемые, вклады в который делали не только знатные люди, но и государи", - рассказала журналистам Гагарина.

В числе святынь выставки - икона "Богоматерь Владимирская", фелонь с богато украшенным оплечьем, рукописное Евангелие, архиерейские облачения, произведения церковного шитья и редчайшие государевы грамоты XVI-XVII веков.

Выставка проходит в рамках мероприятий, предваряющих 600-летний юбилей основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, ее представляют музеи Московского Кремля. Как сообщается на сайте музеев Московского Кремля, экспозиция будет открыта по 15 января.