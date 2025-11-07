В Петрозаводске обследовали реку после сообщений о пятнах нефтепродуктов

Выявить источник загрязнения не удалось

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Карелии провели обследования реки Лососинки в Петрозаводске после сообщений о появлении пятен нефтепродуктов на воде вблизи Пименовского моста. На поверхности воды следов не обнаружили, однако они присутствовали в районе выпуска ливневой канализации на берегу, сообщили в Telegram-канале министерства.

"Вчера вечером в социальных сетях появилась информация о распространении пятен нефтепродуктов на Лососинке в районе Пименовского моста <...>. В ходе обследования на поверхности воды признаков наличия нефтепродуктов не было установлено. Однако в районе нахождения выпуска ливневой канализации на берегу реки присутствуют пятна на поверхности земли и ощущается стойкий запах нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

По результатам осмотра выявить источник загрязнения не удалось. Специалисты предположили, что пятна на реке могли появиться после прошедшего сильного дождя.

В связи с тем, что река Лососинка впадает в Онежское озеро, которое является источником питьевого водоснабжения, министерство рекомендовало городским властям рассмотреть возможность установки заградительных бонов, препятствующих распространению нефтепродуктов. Кроме того, сотрудники Минприроды запросили в администрации сведения о ливневых сетях, расположенных в районе моста.

Ранее сообщалось, что административные материалы направят в суд для взыскания ущерба окружающей среде от разлива нефтепродуктов в Лахденпохье. Он произошел в Якимварском заливе Ладожского озера.

Ладожское и Онежское озера находятся на северо-западе России, они являются самыми крупными пресноводными озерами в Европе. Глава Карелии ранее предлагал разработать для них отдельную федеральную целевую программу оздоровления по опыту Волги и озера Байкал.