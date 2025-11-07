В Чувашии заявили о готовности стать пилотным регионом по запрету на вейпы

Данная тема актуальна для республики, отметил председатель Госсовета региона Леонид Черкесов

ЧЕБОКСАРЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Чувашская Республика готова стать пилотным регионом при введении полного запрета по распространению вейпов. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного совета республики, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов.

"Мы всецело поддерживаем своих коллег - депутатов региональных законодательных органов, которые выступают за полный запрет распространения вейпов. Чувашия также готова стать пилотным регионом в этом начинании", - отметил Черкесов.

По его словам, данная тема актуальна для республики. "Для решения данной проблемы придется принимать кардинальные, жесткие меры. Но эта борьба стоит того, поскольку здоровье и жизнь будущего поколения для нас бесценны. Мы готовы разработать и принять соответствующие региональные законопроекты", - добавил Черкесов.

Депутат отметил, что также необходима активная просветительская работа с подростками и молодежью, в том числе через социальные сети, мессенджеры, средства массовой информации. "Молодые люди должны знать и понимать последствия потребления вейпов. Ведь они не менее опасны, чем сигареты или любая другая никотиносодержащая продукция", - сообщил спикер регионального парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. При этом президент подчеркнул, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди молодежи.