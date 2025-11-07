В Курскую область отправят спецтехнику на случай аварий на объектах ТЭК

Губернатор Александр Хинштейн поблагодарил главу МЧС Александра Куренкова за помощь

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Курская область по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова получит спецтехнику для работ в случае аварий на объектах ЖКХ и ТЭК, сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что обратился к главе МЧС с соответствующей просьбой.

"Обратился с просьбой к Александру Вячеславовичу (Куренкову - прим. ТАСС) рассмотреть возможность выделить из Росрезерва для Курской области технику, которая станет серьезной поддержкой в случае аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Министр поддержал наше обращение: по его поручению регион получит необходимое оборудование и технику, а также осветительные мачты, которые необходимы и при разминировании, и при проведении восстановительных работ", - написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с Куренковым.

Также в ходе встречи Хинштейн поблагодарил главу МЧС России за помощь, которую ведомство оказывает региону. Губернатор отметил, что министр держит на личном контроле ситуацию в Курской области.

"С августа 2024-го в регион отправлено 437 колонн гуманитарной помощи. Общий объем гуманитарных поставок достиг почти 10 тыс. тонн. Кроме продуктов, в составе грузов - строительные материалы, предметы первой необходимости, мебель, мобильные электростанции, техника и питьевая вода. У нас также работает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, активную роль МЧС принимает в разминировании приграничья и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов", - напомнил курский губернатор.