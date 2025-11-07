В Петрозаводске представили новый фильм о героизме жителей Карелии на СВО

Депутат заксобрания Анна Лопаткина поблагодарила родственников бойцов, которые приняли участие в съемках

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября. /ТАСС/. В Петрозаводске презентовали четвертый документальный фильм из цикла "Книга памяти: Защитники Донбасса - Герои Карелии" презентовали . Премьерный показ провели в Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского, среди выпускников которого есть участники СВО, отдавшие жизни за страну, сообщили в Telegram-канале парламента республики.

"Четвертый документальный фильм из цикла "Книга памяти: Защитники Донбасса - Герои Карелии" презентовали в Петрозаводске. Этот проект - дань уважения и памяти о земляках, проявивших мужество и доблесть при защите Родины в ходе специальной военной операции и погибших при выполнении воинского долга. Премьерный показ состоялся в Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского, среди выпускников которого также есть участники СВО, отдавшие жизни за свою страну", - сказано в сообщении.

Среди зрителей была депутат заксобрания Карелии Анна Лопаткина. Она поблагодарила родственников бойцов, которые приняли участие в съемках, и создателей фильма. Лопаткина напомнила, что по инициативе ветеранских организаций разрабатывается проект закона об установлении Дня ветеранов боевых действий в Карелии. Кроме того, депутат отметила работу волонтеров и жителей республики, которые с первых дней специальной военной операции объединились в сборе и отправке гуманитарных грузов.

"Я смотрела все три предыдущие картины. Всегда со слезами на глазах. Они очень пронзительные и честные. Все они о любви. О любви к Родине, родителям, семье, друзьям и профессии, которую в мирной жизни выбрали герои. И каждый момент фильма пронизан гордостью за наших ребят", - сказала парламентарий.

Цикл фильмов "Книга памяти: Защитники Донбасса - Герои Карелии" создан Карельской региональной общественной организацией сохранения исторической памяти и культурного наследия "Театр поэзии "Кредо" при поддержке Фонда грантов главы республики. Он рассказывает о судьбах бойцов СВО через воспоминания их близких. По словам авторов проекта, летопись подвигов карельских защитников Донбасса будет продолжена.