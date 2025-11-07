В Херсонской области планируют создать зоны отдыха и туризма

Особое внимание уделят побережью Черного моря в Каланчакском округе

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Новые зоны отдыха и туризма планируют построить в Геническом и Каланчакском округах Херсонской области в соответствии с проектом Единого института пространственного планирования России (ЕИПП). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Единый институт пространственного планирования представил проекты новых зон отдыха и туризма в Геническом и Каланчакском округах. В Геническом округе предлагается создать масштабный природный парк с туристической зоной, уютными домиками и прогулочными маршрутами вдоль моря. Центром притяжения станет северная часть Арабатской Стрелки у поселка Приозерное - с выходами к озеру Сиваш и современной инфраструктурой для отдыха", - написал он.

По словам главы региона особое внимание уделено побережью Черного моря в Каланчакском округе. Проект включает строительство современных гостиниц, домов на воде и благоустроенных набережных.

"У Херсонщины огромный туристический потенциал. Необходимо, чтобы он стал двигателем развития - привлекал гостей, повышал инвестиционную привлекательность региона и вдохновлял людей жить и отдыхать здесь, на нашей земле", - отметил Сальдо.