В районе Комсомольской площади в Москве задерживались трамваи
Редакция сайта ТАСС
17:12
обновлено 17:19
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Трамваи №90 следовали с задержками в пятницу вечером в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов", сообщили в столичном дептрансе.
"На улице Маши Порываевой (в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов") по техническим причинам задерживаются трамваи № 90", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Затем движение было восстановлено.
"Восстановлено движение трамваев на улице Маши Порываевой", - говорится в сообщении.
В новость были внесены изменения (20:18 мск) - добавлена информация о восстановлении движения трамваев.