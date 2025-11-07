В районе Комсомольской площади в Москве задерживались трамваи

В департаменте транспорта города сообщили, что задержки связаны с техническими причинами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Трамваи №90 следовали с задержками в пятницу вечером в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов", сообщили в столичном дептрансе.

"На улице Маши Порываевой (в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов") по техническим причинам задерживаются трамваи № 90", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Затем движение было восстановлено.

"Восстановлено движение трамваев на улице Маши Порываевой", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (20:18 мск) - добавлена информация о восстановлении движения трамваев.