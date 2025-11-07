ТАСС: освобождение водителя Джоли из ТЦК вызвало гнев на Украине

В российских силовых структурах сообщили, что голливудской актрисе пришлось самолично вызволять своего сотрудника из военкомата

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Освобождение ранее мобилизованного в ВСУ водителя американской актрисы Анджелины Джоли из ТЦК вызвало негодование у украинских граждан. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Ситуация закономерно породила волну негодования со стороны простых граждан, которые опять столкнулись с вопиющим случаем социальной несправедливости. Заплатила ли Джоли за него установленную "таксу" в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом - уже не важно. Факт остался фактом - годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что украинские СМИ уже вторые сутки "размусоливают" эту ситуацию. По его словам, голливудской актрисе пришлось самолично вызволять водителя из ТЦК. Как выяснилось, он не имел "брони" и находился в розыске ТЦК, хотя являлся абсолютно здоровым и занимался самбо, добавил собеседник ТАСС.

При этом, указал он, в сети продолжают появляться кадры того, как простых украинских граждан ловят сотрудники ТЦК. "Раз уж Джоли такая "гуманитарщица" и сторонник прав человека, пускай вступится и за них. Хотя, если откупать каждого, то на это уйдет весь гонорар за поездку на Украину", - подытожил он.

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного мужчину из группы сопровождения актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы его отпустили. Издание "Инсайдер" уточнило, что в ТЦК водителя долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.