"Пул первого" опубликовал кадры, как Лукашенко рубит дрова

Как отметил Telegram-канал, таким образом президент Белоруссии выразил солидарность с 3,5 тыс. участников и зрителей IV чемпионата по колке дров среди журналистов и сотрудников пресс-служб

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого" опубликовал короткое видео, на котором лидер республики Александр Лукашенко рубит дрова.

В пятницу в Минской области состоялся IV чемпионат по колке дров среди журналистов и сотрудников пресс-служб. В 2025 году в состязании приняло участие рекордное количество команд - 39. Расширилась и география участников: прибыли представители России, Украины и Китая. Проходили соревнования на берегу водохранилища Вяча.

"Привет нашим доблестным журналистам!" - сказал глава государства на видео. Как отметил Telegram-канал, таким образом Лукашенко выразил солидарность с 3,5 тыс. участников и зрителей чемпионата.

6-7 ноября президент совершил рабочую поездку в Гомельскую область. "Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, первый (Лукашенко - прим. ТАСС) сегодня вечером… рубил два часа!" - сообщил "Пул первого".

В 2022 году президент республики посетил чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ, который проводился тогда в республике впервые, и показал там мастер-класс. Идея проведения соревнований по колке дров среди белорусских журналистов возникла во время общения президента с представителями СМИ, ее выдвинул один из сотрудников государственного телеканала.