Население Украины за 11 лет сократилось на 10 млн человек

В это число входят умершие, покинувшие страну, а также неродившиеся дети, сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова украинскому изданию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Демографические потери Украины с 2014 года составили 10 млн человек. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

"В общей сложности потери Украины за [11 лет] я оцениваю в 10 млн человек - это те, кто не родился, умер, погиб, уехал", - цитирует ее агентство Укринформ.

"3,5 миллиона [женщин-беженцев], из которых 70% имеют высшее образование. Представьте, насколько упадет уровень образования страны, если их не вернуть", - добавила эксперт.

Ранее Либанова заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек.

Многие политики и эксперты уже давно говорят о демографическом кризисе на Украине. Так, ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик сообщал, что население страны сократилось с 36 млн до 25 млн человек. Отмечается острая нехватка рабочих рук в различных отраслях экономики.