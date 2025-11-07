Эксперт Долгова: в России нет дефицита антидепрессантов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Аптечные сети в российских регионах продают антидепрессанты около 80 торговых марок, дефицита таких товаров нет. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

"Рынок антидепрессантов в России достаточно разнообразен: на сегодняшний день в аптечных сетях представлено около 80 торговых марок, - сказала она. - В настоящее время нет информации о дефиците антидепрессантов, связанном с импортными поставками. Возможны потенциальные риски точечных и временных перебоев с лекарствами, не имеющих характера системного дефицита".

По словам эксперта, за год такие препараты в целом по России подорожали на 5%. В сентябре 2024 года средние цены были на уровне 1 044 рублей, а в сентябре 2025 года - на уровне 1 093 рублей. При этом по регионам динамика отличается.

Наибольший рост цен отмечен в Пермском крае (на 22%) и Свердловской области (на 15%). А в Санкт-Петербурге, Тюменской и Ленинградской областях они, наоборот, снизились на 5-6%. По словам Долговой, динамику цен нельзя объяснять только спросом: на это также влияет тип препарата, затраты на производство, логистику, транспортировку и другие факторы.