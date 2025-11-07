ЛДПР предложила ввести надбавки преподавателям вузов со стажем работы в регионах

Согласно законопроекту, для получения надбавки в размере более 40% от оклада стаж работы в регионе должен быть не менее 10 лет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении надбавок в размере не менее 40% оклада для преподавателей вузов со стажем работы в регионе от 10 лет. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 99 закона "Об образовании в РФ". Так, для преподавателей вузов со стажем педагогической деятельности в регионе не менее 10 лет в оплату труда предлагается включить надбавку в размере не менее 40% должностного оклада. Порядок начисления выплат будет установлен правительством РФ.

Предполагается, что размер надбавки будет увеличиваться пропорционально увеличению педагогического стажа работы в конкретном регионе. При этом за обеспечением выплат педагогическим работникам будут следить региональные государственные органы совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, российская система высшего образования сталкивается с комплексной проблемой нехватки педагогических кадров, особенно остро она выражена в регионах. "Молодые и перспективные ученые и преподаватели стремятся в крупные города, что приводит к ослаблению потенциала вузов в регионах. Разовые гранты ситуацию не спасают. В итоге качество регионального образования снижается, исчезают целые научные направления, десятилетиями формировавшиеся в региональных вузах", - подчеркнул он.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить текучесть кадров, повысить престиж профессии преподавателя и укрепить научно-педагогические школы в регионах.

Законопроект в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.